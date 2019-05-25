Українці масово стають жертвами туроператорів: що треба знати про нові правила

В Україні десятки тисяч людей щорічно стають жертвами недобросовісних туроператорів. Щоб виправити ситуацію, Кабмін прийняв розроблене Мінекономрозвитку постанову і зобов’язав компанії працювати за новими правилами.

№1. Туристичні оператори повинні забезпечити гарантію банку

Як буде працювати: якщо скасували рейс, туриста переселили у дешевий готель або поїздка з певних причин зовсім відмінили, туроператор зобов’язаний використовувати фінансову гарантію, щоб компенсувати втрати свого клієнта. А як тільки гроші використовують, знову поповнити гарантію.

Коментар туристичного оператора. Директор «Поїхали з нами» Олег Кулик сумнівається, що така норма буде працювати. «Поки не ясно, чи буде механізм, тоді можна буде про щось говорити», – пояснив він. При цьому представник туроператора додав, що за всю історію не пам’ятає жодного випадку, щоб після того, як туристичний оператор закривався, клієнтам повертали гроші за невикористані путівки.

Коментар законодавця. Голова парламентського підкомітету з питань розвитку туризму Анна Романова впевнена: банківська гарантія купується за тисячу гривень. «Якщо провести інвентаризацію банківських гарантій, впевнена, виявиться, що у половини вони були взяті у банків, які давно збанкрутували. Потрібно провести інвентаризацію всіх гарантій, де взяли і чи є в такій гарантії сила», – пояснює Романова.

Як зараз: банківська гарантія в розмірі 20 тис. євро (еквівалент в гривні) і зараз є умовою отримання ліцензії туроператора. «Оператор для покриття своєї відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна туристу… відшкодування вартості ненаданих послуг, передбачених договором, повинен надати підтвердження фінансового забезпечення», – йдеться в діючих ліцензійних правилах. Однак ці гарантії ніхто не контролює. За новими ж правилами цей процес почнуть контролювати жорсткіше.

№2. Про затримки рейсів повинні будуть попереджати

Як буде працювати: туроператор повинен буде за 8 і за 2 години до відправлень рейсу перевіряти, чи немає затримок. Якщо виліт затримується більш ніж на 4 години, цю інформацію повинні розмістити на сайті, а також надіслати на електронну пошту туристам листи з попередженням.

Коментар туристичного оператора. Олег Кулик вважає, що ця норма ситуацію ніяк не змінить. І зараз про затримки більш ніж на один день попереджають. А якщо рейс відкладуть всього на 4 години, попередження все одно на туристів ніяк не вплине. «Якщо на чотири години затримка, то від попередження туристу ні холодно, ні жарко», – впевнений директор компанії.

Коментар законодавця. «І зараз про затримки попереджають. Але інша справа, які санкції застосують до туроператора, якщо рейс затримають, і він не попередить», – додає Анна Романова. В нових правилах, приміром, не прописана можливість застосовувати штрафи або інші санкції за незначні покарання. При цьому анулювати ліцензію за таке рішення не стануть.

№3. Інформацію про турагентів розкриють

Як буде працювати: туроператори зобов’язані на своєму сайті розмістити інформацію про всіх турагентів, з якими працюють, і опублікувати договори на туристичне обслуговування. Це нібито дозволить захиститися від шахрайства.

Коментар туристичного оператора. Олег Кулик сумнівається, що туристи будуть переглядати імена кількох сотень контрагентів, з якими співпрацює туристичний оператор. Таке нововведення, впевнений він, на якість послуг не вплине.

Коментар законодавця. Більш оптимістично таке нововведення оцінює глава профільного подкамитета Ради: «Здається, хороша норма, на ринку з’явилося багато шахраїв. Я знаю, що багато туроператорів і так вивішує у себе на сайті інформацію про шахраїв. Не сказано, що у туроператора можуть зупинити ліцензію.

Яку норму досі не прийняли

За останні три роки від недобросовісних турагентів постраждали близько 50 тис. осіб, розповідає Романова. І хоча з 2014-го з-за девальвації гривні та економічної кризи кількість українців, які можуть собі дозволити відпочинок за кордоном, зменшилася, число туроператорів зросла в два рази. Якщо раніше їх було близько 1,5 тис., зараз ця цифри доходить до 3 тис.

«Умови входження на ринок дуже прості. Немає належного контролю. На мій депутатський запит до Міністерства економічного розвитку і торгівлі про те, яку фінансову звітність подали туроператори, мені взагалі відповіли, що це контролювати міністерство не має…», – розповідає депутат.

З-за слабкого контролю щороку в сезон відпусток частина українців втрачає витрачені на путівку гроші, залишається в приймаючій країні на зайві кілька днів і т. д. А ситуація із затримками – вже звична практика.

Приміром, минулого місяця туристи (оператор JoinUp!) провели сім годин із-за перенесення рейсу в аеропорту «Бориспіль». А кілька днів до цього українці «застрягли» в єгипетському аеропорту. «Ми в полоні. Просто застрягли в чужій країні в аеропорту не самого кращого типу! Без жодного доступу до інформації! Завдяки собі купили нову сімку і маємо зв’язок із зовнішнім світом!» – поскаржилася Лідія Кошарская.

Виправити ситуація могло б обов’язкове страхування. Однак для цього необхідно прийняти відповідний закон. Документ розробили (№8317) і зареєстрували ще рік тому, однак на розгляд у сесійний зал його так і не винесли. А зараз, враховуючи політичну ситуацію і розпуск Ради, шансів на ухвалення документа вкрай мало.