Використовувати SD картки заборонили компанії Huawei

Компанії Huawei заборонили використовувати карти пам’яті SD і microSD та слоти для них в нових пристроях

Про це із посиланням на 9to5Google повідомляє “Укрінформ”.

SD Association позбавила Huawei членства у організації, фактично позбавивши компанію можливості використовувати карти microSD або слоти SD в будь-якому з її продуктів.

SD Card Association – це некомерційна організація, утворена корпораціями Panasonic, SanDisk і Toshiba в 2000 році. Вона встановлює стандарти карт пам’яті. У тому випадку, якщо будь-яка компанія не є членом асоціації, вона не може офіційно розробляти і виробляти продукти за її стандартами.

SD Association виключила Huawei після того, як США внесли компанію в чорний список.

Як зазначає видання, виключення не є критичним для Huawei, оскільки компанія вже кілька років відмовляється від використання SD-карт в своїх телефонах. Замість цього пристрою Huawei, особливо флагманські, оснащені власним форматом карт компанії NanoMemory, які є меншими, ніж карта microSD.

Нагадаємо, влада США звинувачує компанію Huawei у шпигунстві на користь китайської влади. У зв’язку з цим Huawei пригрозили відключити від програмного забезпечення США і напівпровідників, необхідних для виробництва продуктів компанії.

16 травня Міністерство торгівлі США додало продукцію китайської компанії Huawei та 70 афілійованих із нею компаній до чорного списку.

20 травня корпорація Google та компанії Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc. призупинили співпрацю з Huawei.

