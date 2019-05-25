Вбивства не було? У справі про зникнення водія BlaBlaCar стався несподіваний поворот

Адвокат Дмитра Голуба – фігуранта розслідування загибелі водії BlaBlaCar Тараса Познякова – Роман Клименко заявив, що, можливо, «ніякого вбивства не було».

Таку версію правозахисник озвучив під час засідання Києво-Святошинського суду 24 травня. Клименко зазначив, що звинувачення його клієнта нібито базується тільки на припущеннях.

«У профілі Тараса Познякова в соціальних мережах є активність в 2016, 2017 і 2018 роках. Може, вбивства і не було. Я вважаю, що ця версія має право на існування», – сказав адвокат.r

Він розповів і про другій версії подій. За словами юриста, між львів’янином Тарасом Позняковым і його попутниками міг виникнути випадковий конфлікт.

«Припустимо, що докази зібрані законним шляхом і підтверджують вбивство Познякова саме Блакитному. Можна допустити, що Голуб був в автомобілі. Міг статися конфлікт з Луаном Кингисеппом (другий підозрюваний. – Ред.), який сидів на передньому сидінні, і пролунало три постріли.

Можливо, що Голуб допомагав товаришу сховати автомобіль. Тобто авто було використано не для присвоєння, а щоб приховати злочин. У будь-якому випадку я впевнений, що Голуб не скоював злочин», – заявив адвокат.

Також, на думку захисника Голуба, з боку обвинуваченого «нелогічно світитися» на відео на заправці, а потім здійснювати злочин.