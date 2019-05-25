Наказував особисто, без суду: Стрільців розповів про страти в «ДНР»

Колишній ватажок терористів «Донецької народної республіки» Ігор Гиркин (Стрільців) видавав накази про страту без слідства і суду.

«Оскільки [військовий] трибунал був складений з командирів, і коли почалися активні бойові дії, їх не можна було витягувати з позицій, були, звичайно, мої накази про страту», – сказав він в інтерв’ю телеканалу «ГлавТема Народ».

За словами екс-керівника бойовиків, таких наказів було кілька «за серйозні злочини».

«Я вважаю, що вони правильно були зроблені», – підкреслив Гиркин. При цьому він додав, що ніякого «масового терору» в псевдореспублике не було.

«Було знищено кількох українських шпигунів, диверсантів і пару злочинців, які вчинили найжорстокіші військові злочини, складу ополченців», – сказав терорист.

Нагадаємо, в цьому ж інтерв’ю Гиркин зізнався, що вони прикривалися мирними жителями Донбасу під час обстрілів.