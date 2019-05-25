Двоє ривненцев вийшли в центр міста з плакатами за імпічмент Зеленського, їх забрала поліція

Жителі Рівного — 20-річний чоловік і 16-річна дівчина — вийшли на Майдан Незалежності з плакатами «Імпічмент президенту» і «Не кумівство, а по-братськи».

У поліції повідомили, що мітингувальники не подали заздалегідь відповідної заявки.

Тому працівники поліції склали на хлопця і дівчину в присутності матері адмінпротоколи за порушення порядку та організації проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій.

Крім того, оскільки правопорушниця неповнолітня, на матір склали адмінпротокол за невиконання батьками обов’язків по вихованню дітей. Всі матеріали будуть направлятися в суд для прийняття рішення.

Як пише UA:Рівне, хлопець і дівчина принесли з собою плакати «Імпічмент президенту» і «Не кумівство, а по-братськи», маючи на увазі перші кадрові призначення Зеленського.

«Дівчину і хлопця не затримували, а запросили в підрозділ для складання матеріалів про адміністративне правопорушення, — сказав начальник Рівненського міськвідділу поліції Василь Зелінський. — Ми змушені були реагувати на правопорушення».

За словами адвоката Олександра Бражнікова, якщо ознаки громадського заходу-акції дійсно відповідали мітингу, то складання протоколу за порушення порядку його проведення виглядає цілком обґрунтованим.

«Інша справа, чи була така міра примусу виправданою і не було підстав для того, щоб обмежитися профілактичними заходами. Однак це не робить дії поліції незаконними їх правильність вже переходить у площину оцінки майстерності, а не законності професійної діяльності, яку оцінить вище начальство, в тому числі і про місце складання протоколу (на місці, у відділенні). Щодо відповідальності батьків за так званий недогляд за дітьми, склад адміністративного правопорушення відсутнє, адже мова йде про громадянської позиції дітей, за яку батьки відповідальності нести не повинні, як за ухилення від обов’язку годувати, одягати і сприяти навчанню», — говорить Бражников.