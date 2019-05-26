«Бачу в цьому персональне завдання»: Вакарчук назвав свою головну мету в політиці

Музикант, а нині лідер партії «Голос» Святослав Вакарчук розповів, яка його головна мета, як політика. За його словами, в першу чергу він буде домагатися звільнення в’язнів Кремля, передає «Інтерфакс-Україна».

У суботу, 25 травня, Вакарчук сказав журналістам, що він і його команда зроблять все, щоб якомога швидше домогтися звільнення українців, незаконно ув’язнених в Росії.

Також музикант повідомив, що кілька тижнів тому був з концертом в Одесі, де зустрівся з батьком військовополоненого моряка Віктора Сороки. Він надів Вакарчуку на руку браслет, як нагадування про те, що у Росії знаходяться в полоні українці.

«Я не знімаю цей браслет, і він мені кожен день нагадує, заради чого я повинен йти у Верховну Раду — для того, щоб такі люди, як Василь Сорока, Олег Сенцов і інші якомога швидше повернулися додому живими і неушкодженими», — сказав лідер партії «Голос».