Зеленський прийшов на сцену «Ліги сміху» і поцілував Кошового

Президент України 25 травня прийшов на зйомку програми «Ліга сміху», яка проходила в сточном Жовтневому палаці. Про це пишуть у соцмережах глядачі концерту.

На одному з відео видно, як Зеленський вийшов на сцену, станцював, привітав публіку і поцілував у голову ведучого «Ліги» Євгена Кошового. Після цього він зайняв місце біля першої леді Олени в глядацькому залі.

Поява президента викликала фурор у залі, його не очікували навіть судді шоу.

Відео з Зеленським зняв і олімпійський чемпіон Олег Верняєв.

«АААА ПРОСТО БОМБА. Дочекайтеся цього виходу. Як вам поява ?))», — написав він.

Не всі залишилися задоволені таким перформансом від чинного президента.