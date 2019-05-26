Зеленський відкрив антинаркотичний табір

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою Зеленської був присутній на відкритті антинаркотичного табору і заявив про необхідність державної підтримки асоціаціям, які захищають молодь від алкоголізму і наркоманії.

Згідно з повідомленням, Зеленський допомагає Асоціації і підопічним протягом вже декількох років.

Шостий президент України зазначив, що і держава, і політики повинні реальними діями підтримувати організації, які допомагають людям подолати залежність і повернутися до здорового способу життя.

Як повідомляє прес-служба, президент своїм приїздом хотів засвідчити, що держава повинна звертати увагу на це питання. В першу чергу, політики. Вони повинні приїжджати, надавати підтримку і показувати свою небайдужість.

Також Зеленський додав, що потрібно розписати чіткий план дій і заходів, які допоможуть вирішити проблему алкоголізму та наркоманії.