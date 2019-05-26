Ювелірна робота: в мережі показали відео знищення позиції бойовиків біля Крутої Балки

У мережі показали відео «ювелірного» знищення російської мобільної станції супутникового зв’язку в районі селища Крута Балка на Донеччині. Його в Facebook виклав блогер Дмитро Мюллер. Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» публікували відео знищення штабу бойовиків, яким поділилися бійці полку «Азов».

У коментарі до відео Мюллер повідомив, що удар був здійснений підрозділом ВСУ з застосуванням високоточного озброєння 24 травня близько 16:00.

В результаті спецоперації було ліквідовано один окупант, ще троє отримали поранення.

Нагадаємо, 24 травня на лінії зіткнення на Донбасі загинув український боєць. Його фото з’явилося в мережі. Збройні формування РФ 17 раз обстріляли позиції ВСУ, в т. ч. тричі — з застосуванням заборонених мінськими домовленостями мінометів 120 мм і 82 мм За нашим захисникам було випущено 10 мін калібру 120 мм та 15 хв — калібру 82 мм.