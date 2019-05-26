У Києві внаслідок ДТП постраждав мотоцикліст, винуватець аварії втік з місця подій

У Дніпровському районі столиці внаслідок зіткнення автомобіля Ford та мотоцикла Bajaj постраждав мотоцикліст.

Його госпіталізували з переломом.

За словами очевидців, на перехресті водій автомобіля Mitsubishi Outlander розвертався в забороненому місці через подвійну суцільну лінію розмітки. Праворуч від нього, правого смугою їхав мотоцикліст.

У цей час назустріч рухався кросовер Ford, водій якого повертав ліворуч. Водій Ford розповів, що через Mitsubishi Outlander не побачив мотоцикліста, тому впевнено повернувши ліворуч і протаранивши мотоцикліста.

Від удару мотоцикл відкинуло на припарковані автівки. Лікарі “швидкої” госпіталізували водія мотоцикла з підозрою на перелом кісток нижньої кінцівки. Mitsubishi Outlander, що спровокував аварію, з місця аварії зник. Обставини ДТП з’єднання ясовує слідча група.