Трагедія на Волині: боєць ВСУ скоїв суїцид

Сьогодні стало відомо про трагічний випадок, що стався на Волині, де солдат-контрактник 14-ї окремої механізованої бригади здійснив суїцид, про що пише replyua.net з посиланням на «УНІАН».

У повідомленні наголошується, що ще 24 травня у військовій частині під час шикування особового складу стало помітно, що одного з солдатів немає в строю. До пошуків зниклого відразу ж приступило командування бригади. Але вже зовсім скоро бездиханне тіло молодого хлопця було виявлено за межами військової частини, в квартирі, яку він орендував. Пізніше з’ясувалося, що військовослужбовець Збройних сил України покінчив з собою, не залишивши передсмертної записки з поясненням свого вчинку.

Також наголошується, що солдат проходив службу в пункті постійної дислокації. Він зарекомендував себе позитивно. У командування ніяких претензій до хлопця ніколи не було. Командир військової частини за даним фактом призначив службове розслідування. У свою чергу в поліції було розпочато кримінальне провадження. В даний час з’ясовуються всі деталі трагедії.