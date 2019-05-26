На будівництво мосту Кличко витратять ще 74 млн

Повідомляється, що комунальне підприємство КМДА «Інженерний центр» 23 травня оголосило про намір укласти з ТОВ «Спецбуд-Авто» договір на проведення додаткових робіт. Для цієї закупівлі була застосована переговорна процедура, оскільки додаткові роботи технічно пов’язані з первинним договором підряду вартістю 255,57 млн грн, укладеними цими ж сторонами 7 грудня 2018.

Відзначається, що незабаром після початку будівництва мостового переходу КП «Інженерний центр» замовив коригування проектної документації. 2 травня було отримано позитивний експертний звіт з нею. Скоригована проектна документація передбачає додаткові роботи по будівництву моста між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка».

Це, зокрема, зміну і встановлення елементів конструкції мосту, улаштування зовнішніх інженерних мереж і освітлення, влаштування фонтану в парку «Володимирська гірка», збільшення обсягів благоустрою та озеленення території і додаткові обсяги перекладки існуючої мережі дощової каналізації.

Замовлені додаткові роботи повинні бути виконані до 30 серпня цього року. Джерело фінансування — кошти міського бюджету.