Болгарська партія «Відродження» використовувала в рекламі кадри розстрілу парламенту з «Слуги народу», ЦВК зобов’язала видалити ролик

ЦВК Болгарії заявив, що проросійська партія «Відродження» («Вазраждане») порушила виборчий кодекс країни, опублікувавши передвиборчий ролик зі сценами насильства.

Мова йде про відео з кадрами з серіалу «Слуга народу» за участю актора, а нині президента України Володимира Зеленського, де він «розстрілює» членів парламенту з автоматичної зброї.

У ЦВК заявили, що реклама може спонукати людей до насильства, тому партія повинна видалити ролик і більше його не поширювати.

Відео було опубліковано 22 травня на сторінці партії «Відродження» у Facebook. На ньому персонаж Зеленського з серіалу «Слуга народу» стріляє у депутатів, а пізніше з’являється підпис «Відродження. Тільки ми можемо».

Асоціація журналістів закликала прокуратуру Болгарії перевірити це відео.

У Зеленського заявили, що продюсери серіалу «Слуга народу» і команда президента України не давали дозволу на використання відео і воно може порушувати авторські права.

Болгарська партія «Відродження» була заснована в 2014 році. Вона виступає за вихід Болгарії з Євросоюзу і НАТО і переорієнтацію зовнішньої політики країни на Росію. На парламентських виборах 2017 партія отримала трохи більше 1% голосів виборців.