Атака Путіна в Азовському морі: в Україні зробили важливу заяву

Українська держава має намір створити арбітражний суд, який буде займатися розглядом справи українських військовополонених, які були захоплені спецслужбами Путіна на території Азовського моря. Цей суд повинен буде розглянути буквально кожне порушення Російської Федерації окремо.

Директор департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Оксана Золотарьова повідомила «Громадському», що в суперечці між Києвом і Москвою щодо російської агресії в Керченській протоці відтепер будуть розглядатися два справи. Одне з них будуть розглядати в Росії, і воно стосуватиметься нібито незаконного перетинання державного кордону українськими військовими, а друге – в арбітражному трибуналі щодо порушення Кремлем імунітету українських кораблів у відкритих водах.

Наостанок вона заявила: «Тепер же ми формуємо арбітражний трибунал, згідно конвенції ООН з морського права, який буде складатися з п’яти арбітрів, формуємо його спільними силами з Росією. Після цього вже сформований трибунал почне розгляд справи по суті, тобто вже буде розглядатися окремо кожне порушення і кожна дія Кремля».