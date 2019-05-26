Народу — як у метро в годину пік: відкриття пішохідного мосту на Володимирській гірці викликало ажіотаж у киян

25 травня В Києві відкрили пішохідно-велосипедний міст. Побачити нову пам’ятку столиці прийшли близько тисячі киян, включаючи мера Віталія Кличка і його брата Володимира.

Незважаючи на те, що міст призначений не тільки для пішоходів, але і для велосипедистів, 25 травня проїхати на велосипеді по новому об’єкту ніхто не зміг би навіть при бажанні.

У Київській міській адміністрації пояснюють, що міст єднає два популярних серед туристів маршруту — парк «Володимирська гірка» і парк «Хрещатик».

Кияни діляться в мережі фото відвідування нової столичної локації, водночас нарікаючи на його завантаженість.

«Ну що, об’єкт вдався і забитий як метро в годину пік», — написав у Facebook колишній прес-аташе посольства Грузії в Україні Бачо Корчілава.





Нагадаємо, в неділю, 26 травня, у столиці пройде спортивно-масовий захід — 27-й «Пробіг під каштанами», у зв’язку з чим з 08:00 до 15:00 перекриють рух транспорту по ряду центральних вулиць по маршруту забігу: Майдан Незалежності — вулиця Хрещатик — площа Льва Толстого — вулиця Велика Васильківська — розворот на вулиці Діловий — вулиця Велика Васильківська — площа Льва Толстого — вулиця Хрещатик — Майдан Незалежності.