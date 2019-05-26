Зеленський із дружиною взяв участь у відкритті літнього табору асоціації проти наркотиків, – ФОТО

Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою взяв участь у відкритті 11-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації. Його влаштували у пансіонаті “Пролісок” на Київщині. Зеленський надає підтримку Асоціації та її підопічним уже кілька років.

“Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава має звертати увагу на це питання. Всі, а насамперед – політики, мають підтримувати, приїжджати, цікавитись, які є проблеми, мають показувати, що вони небайдужі до таких асоціацій, до цього питання загалом”, – сказав Зеленський, повідомляє прес-служба глави держави.

Для подолання проблеми наркотичної та алкогольної залежностей, переконаний Зеленський, держава на законодавчому рівні має надавати більшу підтримку асоціаціям, що опікуються залежними людьми, захищати молодь та інших українців від алкоголізму й наркоманії, сформувати чіткий план заходів для розв’язання згаданих проблем.

Міжнародна антинаркотична асоціація понад 10 років займається профілактикою та реабілітацією нарко- і алкозалежних в Україні, Грузії та Молдові.

Нагадуємо, що Президент України Володимир Зеленський наступного тижня проведе в Києві зустріч з представниками місії Міжнародного валютного фонду.

Фото: president.gov.ua

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