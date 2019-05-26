10 найдивніших реліквій релігійного культу



Зуб Будди — одна з найбільш дивних реліквій релігійного культу.

У кожній з релігій існують артефакти, які є фізичним втіленням присутності Бога на грішній Землі. Віруючі впевнені, що всі ці предмети щось набагато більше, ніж муміфіковані частини тіла або забруднені полотнища тканини. У нашому огляді 10-ка реліквій релігійного культу, яким поклоняються віруючі по всьому світу і які можуть здатися дещо дивними для атеїстів.







1. Священний Едеси мандилион



Священний Едеси мандилион.



За легендою Едеси мандилион – це рушник, Ісус витер обличчя. За його приводу існує кілька досить суперечливих легенд. За однією з них реліквія з’явилася після того, як турецький цар Акбар Едеси і послав свого гінця з листом до Христа. В листі було прохання дати йому ліки. Повернувся посол з рушником, на якому відбився образ Христа, а цар зцілився. Сьогодні Мандилион Едеси, який прирівнюють до Туринської плащаниці, зберігається у Ватиканському палаці в каплиці Матільди (Matilda chapel).

2. Грудне молоко Діви Марії



Фреска невідомого художника в церкві Святого Миколая в італійському місті Тревізо.



Однією з найбільш сумнівних християнських реліквій можна вважати грудне молоко Діви Марії. В епоху середньовіччя, ампули з молоком Діви Марії були вельми популярним товаром. Молоку приписували чудодійні властивості. Нескладно здогадатися, що насправді це була підробка. Французький теолог Джон Кальвін критично зауважував: «Навіть корова за все своє життя була б не в змозі виробити таку кількість молока».

3. Зуб Будди



Зуб Будди



З-за цієї свяыни не раз розв’язували війни. Спеціально для зберігання зуба Будди в Канді побудували храм Шрі Далада Малигва, де він зберігається і сьогодні. Реліквія прихована від очей в золотий ступі відкривають яку не кожен рік і далеко не для всіх. У рідкісних випадках зуб викладають на золоту петлю, витікаючу з золотого лотоса. Рідкісні щасливці, яким довелося побачити зуб, стверджують, що він близько 9 см в довжину і понад 4 см в ширину. Сингальські буддисти стверджують, що Будда був настільки великий, що і всі частини тіла його були величезні.

4. Кров святого Януарія



Кров святого Януарія.



Святий Януарій був убитий і обезголовлений в 305 році у вулканічному кратері Сольфара. Після цього якась Євсевія зібрала його кров і принесла в Неаполь. З тих самих пір вона стала «гарантом безпеки міста». Святиню виносять щорічно на показ, і считаетя добрим знаком, коли згорнулася кров знову стає рідкою. За весь час кров не разжижалась тільки в 1527 і 1980 роках, коли трапилася чума і землетрус.

5. Хирку пророка Мухаммеда



Хирку пророка Мухаммеда.



Легендарний плащ пророка Мухаммеда був колись привіз в Кандагар, що в Афганістані місцевим правителем Ахмед-Шах. Для зберігання плаща було побудовано спеціально будівля, яке повинно було стати усипальницею правителя. Унікальна мусульманська святиня зберігається з XVIII століття в святилище Кандагара

6. Гробниця трьох Волхвів



Гробниця трьох Волхвів.



Гробниця трьох Волхвів – це найбільший релікварій у Старому світі. У потрійному позолоченому саркофазі зберігаються мощі святих. За час свого існування реліквія побувала в Константинополі, Мілані, Кельні і в Єрусалимі.

7. Рука святої Терези з Авіли



Рука святої Терези з Авіли



Одна з найбільш неоднозначних реліквій – це рука святої Терези з Авіли. У свій час Свята Тереза зіграла значну роль під час іспанської громадянської війни. У XX столітті муміфіковану кінцівку святий викрав Франсиско Франко, який використовував її у пропагандистських цілях.

8. Десниця Марії Магдалини



Десниця Марії Магдалини.



У 1191 році одна з двох рук Марії Магдалини зберігалася в абатстві Фека. Святий Гуго відвідав це місце в надії отримати реліквію,однак місцеві ченці відмовили йому в цьому. Тога Гуго просто відкусив у муміфікований руки два пальці.

9. Свята Катерина з Сієни



Череп св. Катерини Сієнській в церкві Сан-Доменіко, Сієна



Одного разу Катерина з Сієни було ведення про те, що сама Матір Божа поєднала її руку і руку Христа обручками. Це кільце (само собою) було видно тільки їй, і вона носила його до кінця свого не дуже тривалого життя. Вміла майбутня свята в 33 роки. Місцеві жителі хотіли було залишити її тіло для поклоніння, але їм цього не дозволили. Тоді сповнена високим чернь відрубала покійно голову.

10. Свята крайня плоть



Свята крайня плоть



Крайня плоть Ісуса Христа, за легендою, була відрізана у нього на восьмий день і довго зберігалася у Ватикані. Святиня була дуже популярна, оскільки вважалося, що вона списує гріхи за 10 років. Відомо, що в одному з видінь Агнеса Бланбекин відчула святу крайню плоть у себе в роті, а свята Катерина Сиєнська, якій привиділося, що вона заручена з Христом, носила святу крайню плоть, як кільце. Всього в середні століття по всій Європі налічувалося до 18 «справжніх святинь». У 1990 році Священним синодом був виданий указ, за яким будь-яка

обговорення Священної Крайньої Плоті в духовних колах каралося відлученням від церкви. Сьогодні реліквія зберігається в церкві Santissimo Nome di Gesù італійського містечка Calcata