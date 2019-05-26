Новий «Термінатор»: Т-800 знову в строю (фото)

Журнал Empire поділився свіжим ексклюзивним кадром з майбутнього фантастичного бойовика «Термінатор: Фатум».

Ви вже напевно подивилися трейлер картини, яка стане довгоочікуваним прямим продовженням «Судного дня» Джеймса Кемерона, ігноруючи низку провальних сиквелів. Якщо так, то напевно пораділи поверненню Лінди Хемілтон в образі ще більш запеклою Сари Коннор. Промайнув в трейлері і Арнольд Шварценеггер.

І якщо вас схвилював той факт, що Т-800, судячи по ролику, веде тихе і спокійне життя десь в лісі (хоча, здавалося б, як? він же розплавився у фіналі «Судного дня») і, бути може, і зовсім не візьме активну участь в новому екшені, то ось цей знімок вас заспокоїть.

На ньому Шварценеггер тримає величезну гармату і спрямовує в когось потік вогню. Треба думати, нового рідкого термінатора, ще більш просунутого і невбиваного, ніж раніше.

Нагадаємо, український реліз фільму відбудеться 31 жовтня.