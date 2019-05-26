Фургон для вуличної їжі облаштували панелями з пластикових кришечок

Кафе «Альтруіст» представило свій новий об’єкт, що зроблений за допомогою перероблених пластикові кришечки фургон для продажу вуличної їжі. Про це повідомляє The Village.

З переробленого пластику виготовлено нижню його частину, а також столики. Для виробництва посуду та столового приладдя використали біорозкладний крохмаль. Всього на це витратипи близько 40 кілограмів пластику, зазначила співзасновниця кафе Анна Андрієнко.

Проект фургону належить дизайнерці Йові Ягер. Його встановлять на «Кураж Базарі», що проходитиме 25-26 травня.

Нагадуємо, кілька місяців тому «Альтруіст» встановив біля входу лавку, виготовлену з 37 кілограмів перероблених кришечок. Кафе почало приймати кришечки з січня 2019 року. Бокс із кришечками кількістю від 10 штук обмінювали на безкоштовну каву.

Зібрані кришечки відвозили на станцію «Україна БЕЗ сміття», там сортували і подрібнювали. Потім сировину пересилали в Одесу проекту «Дорогоцінний пластик», який виготовляє з вживаного пластику капелюхи, абажури, вази, посуд тощо.

Фото: «Альтруіст», The Village

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