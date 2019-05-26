Українці лідирують за кількістю нелегалів в Чехії

«У минулому році поліція у справах іноземців Чехії затримала 4992 нелегальних мігрантів, що на 254 осіб більше порівняно з 2017 роком», — передають чеські правоохоронці.

Відзначається, що переважна більшість цих іноземців (4653) в’їхали в країну законно, і вже потім з різних причин порушували встановлені строки перебування. Серед затриманих нелегалів переважали українці — 1470 осіб. Далі йдуть громадяни Молдови (567), В’єтнаму (312), Росії (273) і Узбекистану (157).

У МВС додали, що у зв’язку з нелегальним працевлаштуванням минулого року з країни були вислані 3495 іноземців (+384 порівняно з 2017 р.). В цілому поліція депортувала 5713 мігрантів. Найбільше серед них громадян України — 3889 осіб (що становить більше 2/3), а також Молдови — 900.

Відзначається, що молдавани частіше інших працювали без яких-небудь документів, тоді як українці — в основному з польськими робочими візами.