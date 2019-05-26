Оприлюднено імена і фотографії українських військових, які потрапили в полон 22 травня

Імена і дати народження українських військовослужбовців, які потрапили в полон, перейшовши на непідконтрольні українські території, оприлюднила волонтер з Дніпра Дар’я Андрусенко-Якотюк.

«До складу екіпажу входили бійці проходили службу в мпб вже більше двох років. Кожен з хлопців має повну довіру і повагу як особового складу та командування. Дуже хочеться підкреслити, що ні в одного з військовослужбовців не було з собою зброї і вони перебували у тверезому стані. Кожен з них розумів відповідальність свого поста. Як сталося, що вони вирішили скоротити прокладений маршрут — поки невідомо, як і те, чому на КПВВ у них не питали напрямки і цілі поїздки на лінію розмежування», — зазначає Андрусенко-Якотюк.

Нагадаємо, 22 травня в штабі Операції Об’єднаних сил розповіли, що в районі Новотроїцького вісім українських військових відхилилися на автомобілі від маршруту, потрапили на окуповану територію і були затримані бойовиками.