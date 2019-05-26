Зеленський розповів, як впоратися з наркоманією та алкоголізмом

Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою взяв участь у відкритті 11-го спортивно-терапевтичного табору Міжнародної антинаркотичної асоціації в пансіонаті “Пролісок” в Київській області.

Він вважає, що політики і держава повинні допомагати організаціям, які допомагають алко – і наркозалежним повернутися до нормального життя.

“Я своїм приїздом хочу засвідчити, що держава повинна звертати увагу на це питання. Всі, а найперше політики, повинні підтримувати, приїжджати, цікавитися, які є проблеми, повинні показувати, що вони не байдужі до таких асоціаціям, до цього питання в цілому”, – сказав Зеленський.

Глава держави переконаний, що для вирішення проблеми наркотичної та алкогольної залежностей держава на законодавчому рівні повинна надавати більшу підтримку асоціаціям, які займаються залежними людьми, захищати молодь і інших українців від алкоголізму і наркоманії, сформувати чіткий план заходів для вирішення цих проблем.