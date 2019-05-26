Бандити у формі поліцейських викрали бізнесмена з Києва

У Києві спіймали банду викрадачів, які ввечері 24 травня, взяли в полон бізнесмена зі столиці.

Як зазначається, увечері 24 травня свідок повідомив в поліцію про те, що на автодорозі поблизу с. Ревне Бориспільського району, невідомі на автомобілі Volkswagen T5, застосувавши спецсигнали – проблискові маячки червоного і синього кольору, зупинили авто Land Rover і, погрожуючи зброєю, викрали водія. Як зазначається, злочинці наділи на голову бізнесмена чорну маску і зникли в невідомому напрямку. При цьому один з нападників зник на автомобілі заручника.

Завдяки введеному в дію оперативного плану “Перехоплення”, вже через годину в одному з мікрорайонів Києва затримали Volkswagen T5. Відзначається, що бандити намагалися чинити опір правоохоронцям, однак здалися після попереджувального пострілу.

У результаті бізнесмен був звільнений, а озброєних зловмисників затримали.

При собі крім зброї чоловіки мали підроблені документи співробітників поліції і формений одяг.

Злодіями виявилися троє жителів Дніпропетровської області та житель АР Крим. Вони затримані в порядку ст. 208 КПК України. До обрання запобіжного заходу вони будуть знаходитися в ізоляторі тимчасового утримання.