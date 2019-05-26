Туризм в США і в Росії за останні роки: порівнюємо показники

За останні роки в США відбувається постійне падіння туристичного потоку. А за результатами на березень 2019 року, показник досяг найнижчої точки за останні 4 роки. Про це повідомляє американська туристична асоціація (US Travel Association).

експерти вважають, що в 2019 році потік туризму не збільшиться. І в зв’язку з цим Штати очікує падіння частки на світовому ринку міжнародного туризму. При цьому не варто забувати, що за президентства Барака Обами ця галузь була однією з найважливіших і приносила державної скарбниці майже 200 млрд доларів.

Причин для відсутності у туристів відвідувати Штати достатньо. Політика Дональда Трампа та його постійні нетолерантні висловлювання лякають жителів інших країн, а посилення долара США значно і невиправдано збільшило вартість такого відпочинку. До того ж, напруга у відносинах між Вашингтоном і Китаєм також значно знизило потік туристів з азіатської країни.

Ну а тим часом в РФ кількість іноземних гостей значно збільшилося після проведеного в 2018 році чемпіонату світу з футболу. Це подія дозволило показати приїхали іноземцям, яка Росія насправді. І розвіяти всі міфи, які ходять про країну за кордоном завдяки старанням Заходу.

Але держава не збирається зупинятися на досягнутому. Як повідомила керівник Ростуризму Заріна Догузова, РФ поставила за мету збільшити частку туризму в ВВП РФ до 4,8% до 2025 року. І до того ж терміну увійти в топ-12 найбільш популярних туристичних напрямків світу за рейтингом Всесвітньої туристичної організації.

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