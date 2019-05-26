Олександр Кушнарь: Російського людожера запросили до святкового столу

Вимога міжнародного трибуналу ООН до Росії про негайне повернення на батьківщину українських моряків і кораблів – це торжество права, але, на жаль, не торжество правосуддя.

Проблема – у відсутності механізмів реалізації рішення. Вони могли б бути запущені за наявності політичної волі у провідних держав, проте США і Європа раз за разом демонструють вражаючу байдужість до кричущим актам агресії з боку Москви. Адміністрація Трампа досі не застосувала щодо Кремля жодної заходи за військовий напад в Керченській протоці, Європа відбулася символічними санкціями, а міністри ПАРЄ практично одноголосно – за винятком представників п’яти країн – запросили російського людожера до святкового столу.

Світове співтовариство протистоїть гравцеві, який принципово викреслив себе з людської цивілізації, проте побоюється задіяти весь потенціал впливу на цього гравця – не через страх, а через банальну спраги наживи. Зате сам людожер сповна користується всіма інструментами міжнародного світопорядку. Досить сказати, що в числі 19 суддів трибуналу, які приймали рішення з українками морякам, був і російський (хоча, здавалося б, що він там робить, якщо Кремль принципово відмовився від участі в сучасному світоустрої)?

Зрозуміло, він виявився єдиним, хто виступив проти повернення моряків Україні: суддя з Росії залишається басманним навіть в Гамбурзі. Ще один момент ізоляції Росії, ще одна символічна перемога цивілізації над варварством, ще один приклад професійної та репутаційної деградації російської держави. Однак що зміниться для службовців ВМС України, якщо навіть американський президент відмахується від них, порушуючи обіцянку Білого дому про неготовність вести особисті переговори з Путіним?

Юристам добре відомо, що є велика різниця між судовим рішенням та його виконанням: судові пристави можуть роками безуспішно вишукувати майно відповідача, а заочно засуджений до позбавлення волі може десятиліттями розгулювати на волі. Сьогодні Путіну в черговий раз нагадали, на якій стороні історії він знаходиться і який слід залишає в ній, росіянам – про те, що їхня країна не заслуговує місця на карті світу, а закордонним політичним лідерам – про те, що їх стратегічне завдання – стерти Росію з лиця землі як політичне утворення, сепаратизировать її і перетворити вийшло клаптева ковдра в сузір’я держав, які готові грати за правилами закону, а не сили. До тих пір, поки західні лідери будуть вимушені прислужувати инфантильному виборцю, вони будуть космічно далекими від розуміння цих очевидних пріоритетів.

«Ми дуже чекаємо наших хлопців вдома», – сказав Зеленський, однак його слова звернені в порожнечу: Захід своїми діями показує, що стабільні потоки енергоресурсів з Росії для нього важливіше рішення трибуналу ООН, так само як і сама ООН, яка зусиллями все того ж Заходу перетворена в таку ж декорацію, якою є, наприклад, російський парламент. Росія не для того захоплювала моряків, щоб віддавати їх, а Німеччина не для того погодила будівництво «Північного потоку — 2», щоб тепер через «якихось там» доль 24 осіб відмовлятися від «вигідною» угоди з Росією.

Безсумнівно, ні в якому разі не можна заперечувати той довгостроковий ефект, який чинить санкційна політика Заходу щодо Росії. Її історичні дні полічені: вичерпання кадрів і ресурсів нічим не заповнити, підтвердженням чого є практично щоденні катастрофи в області ключової інфраструктури – від авіації до нафтовидобутку, від комунальних служб до медицини. Однак лінія фронту, що проходить на Донбасі, розділяє не Росію і Захід, а Росію та Україну. Моряки – це конкретні люди, яким важливо не потрапити в підручники історії, а додому. Миттєва і матеріальна – а не метафізична реальність така, що військова сила завжди буде залишатися єдиним способом «діалогу» з Росією.

У цьому сенсі українські солдати, щодня ризикують своїми життями в протистоянні російським військам – це єдині герої всієї цієї досить брудної історії. Прямо зараз – поки ми обговорюємо рішення трибуналу – хто-небудь з них знаходиться під обстрілом російської артилерії. Уявіть, що станеться, якщо українські військовослужбовці раптом якось вирішать піти з лінії розмежування, скориставшись європейськими рекомендаціями про умиротворення агресора.

Подумайте, в якому світі ми тоді будемо жити – світі переміг цинізму. І пам’ятайте, кого ми насправді повинні дякувати за те, що наша нинішня епоха – це все-таки не епоха трусоватой евробюроократии, а епоха української армії і полонених українських моряків. Світ, де цінності раніше важливіше нафти, а рішення трибуналу ООН значущий кулуарних домовленостей між Путіним і його європейськими друзями.