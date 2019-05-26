У Польщі загадково загинув українець: що відомо

У Польщі при загадкових обставинах загинув українець – 26-річний заробітчанин Сергій Савенков.

Тоді він сказав, що знаходиться біля готелю Mercure, у нього немає грошей, документів і він погано себе почуває. В той день чоловік повинен був повертатися додому із заробленими грошима.

Відомо, що за два місяці до цього йому зробили операцію на головному мозку, з-за чого у нього могли бути провали в пам’яті.

Рідним повідомляли, що пізніше молодого чоловіка бачили на ж/д вокзалі Кракова. 24 травня батько і брат Савенкова приїхали в Польщу для впізнання тіла.

За словами медиків, українець впав з висоти 9-го поверху і загинув на місці, проте рідні припускають, що його могли вбити. Зараз вони збирають гроші на транспортування тіла в Україну.