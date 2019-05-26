«Це міф»: у Константинополі дали відповідь Філарету про вплив московських сил

Представник Вселенського патріарха митрополит Галльський Еммануїл не погоджується з висловлюванням Почесного патріарха Православної церкви України Філарета про те, що на предстоятеля ПЦУ митрополита Єпіфанія впливають промосковські сили, основним завданням яких є спроба зруйнувати Українську Церкву.

«Церква – це не тільки приміщення, будівлю або храми. Церква, в першу чергу, створює віруючий народ, всіма силами її підтримує. Всі ці люди підтримували Київський патріархат і УАПЦ, а сьогодні вони підтримують ПЦУ та її Предстоятеля Єпіфанія. Я не бачу ніяких нових людей. Церкви нема чого боятися, вона не грає ніякої політичної ролі і не втручається в політичні питання. Всі звинувачення про те, що предстоятеля Єпіфанія оточили якісь проросійські сили – це міф. Предстоятель Епіфаній – це молодий і сильний чоловік, якого ми підтримуємо разом з українцями», – сказав митрополит Галльський.

Православний митрополит Франції, підлеглий Вселенського патріархату, підкреслив, що Томос, який був підписаний Вселенським Патріархом і священиками Вселенського патріархату – заклав основи нової автокефальної церкви. Також священнослужитель зазначив, що текст Томоса – не результат переговорів двох сторін, він розповідає, як має працювати Церква. Подібний текст надавався Вселенським патріархатом всім помісним церквам, які отримували свого часу автокефалію.

«Ніхто не має права судити, що в тексті правильно, а що ні. І ті, хто не приймають деякі положення Томосом – відмовляються бути в лоні цієї Церкви. Перед Церквою велике майбутнє, вона стає на ноги і сама вибирає шлях, який буде йти», – зазначив Митрополит Галльський Еммануїл.