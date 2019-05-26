Лікар-дієтолог розповіла про вплив води на організм

Лікар-дієтолог Марина Копитько розвіяла деякі відомі міфи про вживання води. Вона відповіла на головні питання, які важливі для здоров’я кожної людини.

Вважається, що під час їжі пити воду не можна, так як вона уповільнює травлення. На думку дієтолога, склянка води не зашкодить організму. А ось після прийому їжі варто почекати хвилин 20. Цій рекомендації особливо важливо слідувати тим, хто має проблеми зі шлунком.

Такий факт говорить про те, що склянка води за 30 хвилин до їжі притупить почуття голоду. Марина Копитько не спростовує це твердження. Справа в тому, що у людини виникає оманливе почуття, що вона вже поїла і не голодна. Це відмінний трюк для тих, хто хоче схуднути або просто стежить за своєю вагою і контролює вибір їжі.

Дієтолог також радить випивати склянку води вранці для того, щоб розбудити організм і запустити роботу шлунка. У воду можна додати часточку лимона або імбиру. Для поліпшення роботи шлунка варто пити теплу воду.

Дієтолог остерігає, що мінеральну воду краще пити за показаннями лікаря. Якщо говорити про газовану мінеральну воду, то її варто вживати трохи – один стакан в день. Інакше можуть з’явитися проблеми зі шлунком, розвинутися гастрит. Необхідно пити таку воду в перервах між прийомами їжі. В іншому випадку може з’явитися метеоризм і порушення мікрофлори шлунка.

За словами доктора, варто очищати води за допомогою фільтрів. Якщо немає можливості, можна заморозити. Вода, яка відтанула – корисна і не має небезпечних для організму мікроелементів.

Багато людей побоюються, що занадто висока або низька температура води може спровокувати появи раку і погано діє на роботу шлунка. Дієтолог знову спростовує цей факт, так як організм самостійно налаштовують температуру до нормальної. Не варто про це хвилюватися.