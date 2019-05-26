Зеленському порадили повчитися у «козака» Гаврилюка

З перших днів президентства опоненти Володимира Зеленського почали звинувачувати його в порушенні Конституції.

Підставами для таких звинувачень стали сумнівний з точки зору букви закону розпуск Верховної Ради та призначення Андрея Богдана головою Адміністрації президента всупереч закону про люстрацію. У зв’язку з відповідними рішеннями критики Зеленського почали радити йому вивчати Конституцію.

А блогер Мар’ян Ощановський порекомендував президенту брати приклад з народного депутата Михайла Гаврилюка, який не соромився визнавати, що погано знає Основний закон і вивчав його навіть на робочому місці у ВРУ.