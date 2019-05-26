Дуров висунув жорстке звинувачення проти влади Росії: у чому суть

Засновник популярного месенджера Telegram Павло Дуров звинуватив владу РФ в спробі злому акаунтів російських журналістів.

Серед них – шеф-редактор видання Znak.com Дмитро Колезев, кореспондент «Медузи» Дмитро Андрєєв, главред нижньотагільського видання «Між рядків» Наталія Вахонина, заступник головного редактора URA.RU Антон Ольшанников і ще кілька російських журналістів.

Наголошується, що всі спроби злому акаунтів були здійснені в ніч на 25 травня з іспанської IP-адреси.

Спроба злому

Скріншот журналіста Дмитра Колезева

У своєму Telegram-каналі Дуров підкреслив, що спроби виявилися невдалими через системи двохетапної перевірки.

«Це служить нагадуванням про те, що авторитарні уряди не зупиняться ні перед чим, щоб порушити недоторканість приватного життя своїх громадян«, – написав він.

«Ми закликаємо користувачів в таких країнах перевірити, налаштоване у них двоетапне підтвердження. Будьте в безпеці і залишайтеся сильними«, – додав Дуров.