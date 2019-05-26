Найдавніша колекція метеоритів знайдена в самому сухому місці на планеті

Найдавніші зі знайдених на Землі метеоритів знаходяться в чилійській пустелі Атакама, яка утворилася близько 15 мільйонів років тому. У неї є перевага перед іншими пустелями, в тому числі перед Антарктидою, яка може похвалитися величезною кількістю метеоритів, які, тим не менш, потрапили на Землю не раніше півмільйона років тому.

Провідний автор дослідження — Алексіс Друардсиз Університеті Екс-Марсель у Франції. Друар і його колеги нещодавно відправилися на полювання за метеоритами в пустелю Атакама.

Для нового дослідження (опубліковано 22 травня) вчені зібрали близько 400 метеоритів і ретельно вивчили 54 з них, аналізуючи як вік, так і хімічний склад каменів. Близько 30% метеоритів потрапили на землю більше 1 мільйона років тому, а два з них припадали пилом в Атакамі більше 2 мільйонів років. За словами Друарда, метеорити являє собою найстарішу колекцію з виявлених на поверхні Землі.

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Територія – 756 950 км2 (37-я в світі)

Населення – 18 млн чол. (62-я в світі)

Офіційна мова – іспанська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,832 (42-я в світі)

ВВП – $258,06 млрд (42-я в світі)

Валюта – чилійське песо

Межує з: Аргентиною, Перу, Болівією

За словами дослідників, метеоритів, які бомбардували Атакаму від 1 до півмільйона років тому, мали у складі значно більше заліза, ніж камені, які впали до або після цього періоду. Можливо, всі вони сталися з однієї маси метеоритів, збитих з поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, як говориться в дослідженні.

Команда також визначила, що частота падіння метеоритів залишалася відносно сталою протягом останніх 2 мільйонів років і становила близько 222 падінь на квадратний кілометр пустелі кожний 1 мільйон років.

За матеріалами Live Science

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