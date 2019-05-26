Готую запит в поліцію. Негоже МВС грати в політику, — Ірина Геращенко про затримання учасників пікету в Рівному

Перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко висловила обурення затриманням у Рівному двох неповнолітніх, які вийшли на пікет з плакатами «Імпічмент президенту» і «Не кумівство, а по-братськи», і збирається звернутися в поліцію.

«Нагадаю, 5 попередніх років Банкову, ВР, КМ, обладміністрації мало не щодня пікетували, оголошували голодування, розбивали намети, встановлювали унітази, розвішували труси, закидали іграшковими свинями, і це іноді бували досить агресивні, а не тихі акції. По-різному поводилися мітингувальники, це була демократія. Всіх цих мітингувальників проти «бариг» не чіпали. За одиночний пікет і плакат затримували тільки рух «Відсіч» з плакатом проти тодішнього кандидата в президенти, який тепер новообраний», — зазначила Геращенко, коментуючи вчорашнє затримання підлітків.

Перший віце-спікер висловила обурення цією подією.

«Готую запит в Нацполицию. Негоже МВС грати в політику», — написала вона.