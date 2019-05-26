Затриманий у Росії американець Уілан заявивши про залякування з боку слідчого

Затриманий у Росії американець Пол Уілан, якого Москва підозрює в шпигунстві, заявивши про залякування з боку слідчого.

Відповідну заяву він зробив на судовому засіданні.

«Мені погрожували. Погрожували моїй особистій безпеці. Проти мене постійно здійснюються порушення та залякування», — заявивши Уілан.

Він додав, що не мав доступу до душу впродовж 2-х тижнів, а також — до лікаря та стоматолога. Американцю не видають надіслані книги та листи.

Справу в Росії Уілан називає помстою Росії для Штатів за запроваджені санкції, а свій арешт — політичним викраденням.

Якщо Уілана визнають винним у шпигунстві, йому загрожує до 20 років ув’язнена язнення.