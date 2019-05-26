Зеленський – політичний кабан, якого намагаються поставити в незручну позицію – експерт

Кабінет міністрів з 1 серпня 2019 року ввів спеціальне мито на товари з Російської Федерації, яке буде стягуватися незалежно від інших зборів. Це дзеркальні заходи, вжиті у відповідь на введення недавніх санкцій проти України з боку РФ.

В інтерв’ю “Апострофу” економічний експерт ОЛЕКСІЙ КУЩ сказав, що за допомогою такого рішення міністри намагаються піти у відставку “красиво”, на мажорній ноті, одночасно створивши максимально негативну ситуацію новому президенту. Оскільки це рішення може спровокувати нову газову війну з Росією.

– Кабінет міністрів ввів дзеркальні санкції проти Російської Федерації, а також нові мита. Вони почнуть діяти з 1 серпня. Поясніть, будь ласка, що це за додаткові мита? Як вони позначаться і на російській економіці, і на українській?

– На російській економіці, я думаю, вони практично ніяк не позначаться. Справа в тому, що, якщо ми розглядаємо нашу санкційну політику, необхідно розуміти, що вона у нас має, швидше, фейковий характер, на жаль. Чому? Тому що вістря санкцій перебуває не в Україні, а у США і Європейському Союзі.

У принципі, скажімо так, основні санкційні технології розробляються у Вашингтоні. Там є спеціальні закони протидії ворогам Америки, там, дійсно, є системний підхід, як ці санкції розробляються. Досить все структуровано, взаємопідпорядковано. Тобто там ніби є система, матриця, відповідно до якої американці застосовують ті чи інші санкції.

На сьогодні США визначило основні сектори російської економіки, які чутливі до впливу санкцій. Це, перш за все, фінансовий сектор, військово-промисловий комплекс та енергетичний сектор. Ось по цих основних сегментах російської економіки і б’ють американські санкції.

Якщо ми порівняємо матрицю американських санкцій із нашими, ми побачимо, що у нас хіба що збігаються точки дотику тільки стосовно військово-промислового комплексу. Тобто Україна в останні роки, дійсно, значно скоротила співпрацю з Російською Федерацією саме в частині оборонного комплексу.

Якщо ми подивимося на фінансовий сектор, на енергетичний, то тут повний вакуум санкцій, тобто Україна не вводить ніяких санкцій ні щодо енергетичного сектора Російської Федерації, ні щодо фінансів.

Щодо фінансів є умовні санкції, які застосовуються до російських банків, але вони мають, скоріше, фейковий характер. Чому? Тому що всі ці банки благополучно продовжують функціювати і в українській банківській системі.

Щодо енергетичного сектору взагалі парадоксальна ситуація, тобто з одного боку, у нас конфлікт з Російською Федерацією, з іншого боку, ми постійно ображаємося на те, що частина транзиту природного газу піде повз нашу газотранспортну систему по “північних потоках”. Тобто тут потрібно розуміти: чи конфлікт, чи війна, чи співпраця.

Тут не може бути якогось гібридного варіанту – не можна перебувати в конфронтації і очікувати, що ми збережемо ті напрямки співпраці, зокрема, і щодо транзиту газу, які були до цього.

Тому сьогодні Кабінет міністрів, скажімо так, пливе за течією. Це такі собі останні акорди, які наші міністри намагаються ще зіграти перед своєю відставкою.

Йти потрібно на такій мажорній, патріотичної ноті – вони повинні відзвітувати перед суспільством, що вони пішли на хвилі нових санкцій проти Російської Федерації.

Тобто тут потрібно розуміти: або конфлікт, або війна, або співпраця

Щоб сказати, наскільки це буде відчутно для Росії, навіть не потрібно бути великим експертом, можна просто подивитися на структуру торгового обороту між Україною і Російською Федерацією. Ми бачимо, що основний експорт Росії, який надходить в Україну – це якраз мінеральні продукти.