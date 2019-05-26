У центрі Києва перекрили головні вулиці

У Києві в неділю, 26 травня, перекрили Майдан Незалежності, Хрещатик, вулицю Велику Васильківську, вулицю Фізкультури, вулицю Еспланадну і вулицю Басейну, а також площа Льва Толстого і НСК “Олімпійський”.

Офіційний початок забігів призначено на 09:00. Пробіги стартують з так званого “забігу в ходунках”, участь у якому візьмуть найменші учасники (діти до 14 місяців). Перший же дорослий забіг стартує тільки о 10:00.

Благодійний пробіг на дистанцію в п’ять кілометрів стартує об 11:00. Зібрані у цьому році кошти організатори спрямують на придбання обладнання та витратних матеріалів для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії, Інституту очних хвороб і тканинної терапії імені Філатова, Фонд “Happy Paw” на придбання необхідного в притулок для тварин.

Крім ж традиційних категорій і дистанцій в цьому році відбудеться ще два незвичайних забіги – “Пробіг з собакою” і “Пробіг наосліп”. Учасники першого зможуть пробігти дистанцію зі своїм чотирилапим другом. У іншому ж випадку бігуни будуть бігти в підтримку людей, у яких проблеми із зором.