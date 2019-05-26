На Донбасі українські морпіхи ліквідували російського офіцера

За даними командира Морської піхоти України Юрія Содоля, морпіхам вдалося знищити російського офіцера, який командував батальйоном.

За словами морпеха з позивним «Барс», на північ від окупованого Донецька по позиціях ВСУ загарбники випускали високоточні боєприпаси, один з яких потрапив у паркан місцевих жителів, а інший впав біля будинку.

«Не панікувати, що б не сталося, тому що паніка – це твій головний ворог» — сказав морський піхотинець «Тоха».

На фронті загинув український солдат, ще один поранений, бойовики обстрілювали позиції ОС майже двадцять разів.

За тиждень близько десятка керованих протитанкових снарядів було направлено сепаратистами по позиціях українських солдатів, проте ніхто з них не постраждав. Близько Миколаївки весь тиждень ворожі бойовики полювали на камеру спостереження.

Українці показали на камеру, якими новими реактивними снарядами їх обстрілюють окупанти.

Також Содоль розповів, що під потреби українських військових розробляють новий БТР на базі машини «Отаман». Пару таких нових машин передадуть українцям вже до осені.