Порошенко велів «м’яко топити» Гройсмана

Це будуть робити все за тією ж схемою Петра Олексійовича.

Петро Олексійович говорить добре, а от його оточення, «ботофермы», активісти, організації, критикують персону Гройсмана і його партію.

Так топили Яценюка, так топлять зараз Зеленського.

Як каже наше джерело це сталося через те, що Порошенко думав взяти Гройсмана під себе, але той вирішив грати свою «п’єсу» сам.

Чим псує Порошенко спробу стати «об’єднувачем демократичних проукраїнських сил».

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На мій погляд, у Гройсмана з його партією все одно немає шансів прорватися в Раду подолати 5%-й бар’єр).

Втім, нехай таки Порошенко «топить» свого безглуздого годованця Гройсмана, а той, сподіваюся, відповість йому взаємністю…