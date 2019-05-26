Стабільність тарифів для населення повинна підтримати атомна і гідроенергія, — експерт

Покладання спецобязательств з метою субсидування населення (послуги громадського інтересу, PSO — Public Service Obligation) на підприємства теплової генерації підвищить тарифи на електроенергію

Про це в ефірі «Телеканалу 112» заявив Президент «Першої енергетичної асоціації України Василь Котко.

Коментуючи пропозиції окремих політиків про покладення PSO на теплову генерацію, Котко охарактеризував це як відвертий популізм.

«Абсолютно чіткий популізм. Ніякого відношення до економіки це не має. Ніякої логіки тут немає. Це все одно, що у бідняка вимагати, щоб він ще займався благодійністю. Справа в тому, що теплова генерація, ТЕС, у них і зараз собівартість і ціни високі. Чому? Тому що працюють на вугіллі. Або, наприклад, ТЕЦ працюють на газі — у них ще вище ціни. Компанії, що виробляють електроенергію на ТЕС, теплових електростанціях, у них невисока рентабельність», — стверджує Котко.

На переконання Ст. Котко, покладання PSO на підприємства теплової генерації, які мають високу собівартість через те, що виробляють електроенергію з вугілля і природного газу, призведе до зростання цін на електроенергію.

Експерт вважає економічно обґрунтованим покласти PSO на підприємства атомної та гідроенергетики, які мають низьку собівартість виробництва, і після запуску ринку електроенергії з 1 липня зможуть продавати електроенергію безпосередньо споживачам, у результаті чого прибуток цих підприємств збільшиться.

«У «Енергоатома» з’явиться ресурс. У «Укргідроенерго» те ж саме. У цьому (покладання PSO на» Енергоатом «і» Укргідроенерго «- ред.) Економічна логіка», — вважає В. Котко.

Нагадаємо, державна компанія «Енергоатом», найбільший виробник електроенергії в країні, заявила про готовність субсидувати населення за рахунок свого прибутку після введення з 1 липня другого етапу енергореформи.

«Ми при спільній робочій групі Міненерго висловилися, що готові брати участь у підтримці тарифів для населення. Тобто новий ринок не повинен призвести до зростання тарифів для населення», — заявив під час круглого столу, присвяченого запуску нового енергоринку генеральний директор ВП «Енергоатом-Трейдинг «Сергій Бедін.

З 1 липня вступає в силу Закон «Про ринок електроенергії», згідно з яким розпочнеться другий етап реформи енергосектора — запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть вибирати постачальника, який запропонує найкращу ціну та якість. Реалізація передбачених Законом України «Про ринок електроенергії» реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах європейської моделі.