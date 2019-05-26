У Німеччині літак із людьми сіл на дерево

Невеликий двомісний літак Tecnam-92 застряг у кроні дерева на заході Німеччини. Двоє людей, що перебували на борту, були змушені провести в ньому кілька годин, повідомив напередодні Bild.

Інцидент стався в комуні Гольцвіккеде у федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія.

Літак застряг на висоті приблизно 10 метрів. Передбачається, що його знесло на дерева поривом вітру.

Відзначається, що 56-річний пілот і його супутниця не постраждали. Власник літака оцінив збитки, завдані транспортному засобу, в 130 тисяч євро.

Раніше гідролітак компанії Taquan Air впав у гавань на Алясці, в результаті чого загинули дві людини. Це вже друга аварія з літаком цього авіаперевізника за тиждень.

А на Філіппінах впав у море військовий літак North American OV-10 Bronco. Штурмовик зазнав аварії під час тренувального польоту, обидва пілоти врятувалися.

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!