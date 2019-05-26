Коломойський поспішає сісти на «ручник» в електроенергетиці

Новий президент ще не встиг освоїтися в кабінеті на Банковій, а люди з його оточення вже активно шукають «своє місце» в різних сферах. Ігор Коломойський вирішив почати з електроенергетики.

З 1 липня в Україні має запуститися новий ринок електроенергії. Відповідний закон для цього депутати прийняли ще два роки тому, після чого уряд затвердив все необхідне вторинне законодавство, а учасники ринку активно готувалися організаційно і технічно. І зараз всі дружно рапортують, що до запуску готові. Проте за місяць до старту ринку несподівано група депутатів реєструє законопроекти про відстрочку реформи. У різних варіантах – одні пропонують перенести на три місяці – на 1 жовтня (Домбровський, Пидлесецкий), інші (Рябчин, Чижмарь) – на 1 квітня наступного року. Представник президента в кабміні Андрій Герус і зовсім заявив, що президент буде пропонувати перенести запуск ринку на рік. І це відбувається буквально через пару днів після того, як Володимир Зеленський з новою командою офіційно взяв бразди правління у свої руки. А який засидівся в Ізраїлі опальний олігарх повернувся в Україну. Випадковий збіг? Вельми сумнівно.

У Ігоря Коломойського в електроенергетиці є чималий інтерес. У його власності феросплавні заводи, для яких потрібна дешева електроенергія, адже витрати на неї в собівартості виробництва феросплавів становлять 40-50%. А отримати дешеву електроенергію в умовах нового конкурентного ринку, який буде запущено з 1 липня, не вдасться. Вибити пільговий тариф для своїх підприємств він зможе лише в тому випадку, якщо все залишиться як є – не зовсім прозоре встановлення тарифів і можливість управляти процесом у «ручному режимі». На які важелі натиснути, Коломойський знає. Йому і раніше непогано це вдавалося, наприклад, в 2012 році у відповідності з укладеним Меморандумом між урядом і феросплавним бізнесом його заводи кілька років отримували електроенергію за вельми приємному тарифом. Корупційне середовище – знайома і більш прийнятна для нього стихія.

Тому він постарається зробити все, щоб відкласти запуск ринку електроенергії. В ідеалі, Коломойський волів би взагалі його скасувати. Але поки що це зробити неможливо. У нового президента, якому протегує олігарх, немає своєї більшості в Верховній Раді, яка б покірно проголосувала за скасування реформи. Однак воно з високою часткою ймовірності може з’явитися після дострокових парламентських виборів. У всякому разі, соціологи дають дуже оптимістичні для партії «Слуга народу» прогнози. Так що зараз головна мета для олігарха – не допустити запуску ринку з 1 липня, а вже ближче до осені, руками нової Заради, дивись, і зовсім вдасться повернути реформу назад.

Чим же небезпечні для нас подібні ігри Коломойського? Для початку кілька цифр від економістів. Відстрочка зі стартом запуску ринку електроенергії на 3 місяці обійдеться недоотриманими ВВП на $1,6 млрд, недоодержаними доходами бюджету на $0,25 млрд. Відстрочка на 9 місяців — недоотриманими ВВП на $4,9 млрд, недоодержаними доходами бюджету на $0,75 млрд. Кожен рік відстрочки введення ринку веде до недоотримання $6,5 млрд ВВП, $1 млрд доходів держбюджету, $3,2 млрд капітальних інвестицій. Але набагато більше країна втратить від «особистої участі» самого олігарха.

Якщо реформа ринку буде відкладена, то Коломойський зможе домогтися встановлення тарифів в «ручному режимі» — через вплив на членів НКРЭКУ. Якщо ж вони виявляться запереченнями, то їх просто замінять на «своїх». Його підприємства отримають електроенергію за заниженим тарифом, а компенсувати його за рахунок збільшення тарифів для підприємств інших галузей промисловості.

А оскільки феросплавні заводи – дуже великі споживачі електроенергії, то тягар навантаження Коломойського» у повній мірі відчують всі. Для тих, хто не в курсі — на Запорізький завод феросплавів припадає половина споживання електроенергії всієї Запорізької області. Нікопольський завод феросплавів споживає електроенергії більше, ніж Івано-Франківська і Тернопільська області разом узяті. Так що пільговий тариф для бізнесу одіозного поверненця відгукнеться всім – електроенергія подорожчає і для промисловості, і для населення.

Зрив реформи ринку електроенергії йде врозріз із міжнародними зобов’язаннями України, про це не раз публічно заявляли представники ЄС і міжнародних фінансових організацій. Якщо ми відкладаємо запуск реформи, ми автоматично ставимо під загрозу продовження програм співробітництва з МВФ та іншими МФО. Отже, Україна не отримає в цьому році двох траншів кредиту МВФ на $2,5 млрд, ні 0,5 млрд євро макрофінансової допомоги від ЄС, ні 0,5 млрд євро кредиту від Світового банку. Як результат Україну чекає дефолт, оскільки без кредиторів ми не зможемо виконати свої зобов’язання з погашення зовнішнього боргу на $5,3 млрд. Дефолт призведе до девальвації, потім піде банківська криза і повномасштабна економічна.

Але Коломойському така ситуація тільки на руку. Більшу частину феросплавів його заводи продають на експорт, отримуючи валютну виручку. Девальвація гривні повністю відповідає його плану — ослаблення нацвалюти означає збільшення гривневого еквівалента валютної виручки його заводів. Девальвація, банківський і економічна криза призведуть до багаторазового падіння вартості українських активів, які вітчизняні олігархи зможуть скупити за безцінь. Ігор Коломойський зможе грунтовно поповнити свою колекцію промислових і фінансових активів країни.

Так що план Коломойського – це не тільки скасувати реформу електроенергетики і сісти там на «ручник». Його мета більш масштабна — взяти під контроль всю економіку країни. І перетворити Україну на одну з найбідніших країн світу, де вся власність у руках кількох олігархів, а населення-на межі виживання. Очевидно, вже найближчим часом ми будемо свідками його настання і на інших фронтах.

Автор: Олег Бойко