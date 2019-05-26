Коломойський знову заговорив про оголошення Україною дефолту – Financial Times

Олігарх Ігор Коломойський в черговий раз висловився про те, що Україні варто оголосити дефолт і взяти приклад з Греції.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times.

«На мою думку, ми повинні повести себе з нашими кредиторами, як Греція. Це приклад для України », – цитує видання Коломойського.

У 2015 році Греція стала першою розвиненою країною, яка не повернула Міжнародному валютному фонду значну суму по кредиту.

«Якщо Зеленський буде слухати [Захід] … він закінчить, як Порошенко. У нього будуть такі ж рейтинги – 5, 10, 15 замість 73 відсотків », – сказав Коломойський.

Він додав, що США і Євросоюз могли б списати зовнішні борги України, так як «їх не цікавить Україна», а вони хочуть «нашкодити Росії».