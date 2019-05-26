Українські моряки із затриманого в Єгипті танкера «Sea Shark» завтра прибудуть до Одеси

Судно з 17 українськими моряками утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна з грудня 2018 року

Згідно з повідомленням, п’ять із 17 українських моряків прибудуть в одеський аеропорт у понеділок, 27 травня.

«Пізно увечері 25 травня прийшла інформація, що залишилася частина екіпажу разом з українським капітаном була звільнена і направляється в готель. Всі вони чекають оформлення документів і повернення додому», — підкреслили у фонді.

При цьому уточнюється, що судно «Sea Shark» з вантажем нафти утримувалося ВС Єгипту в районі Айн-Сохна з грудня 2018 року.

На його борту знаходився 31 осіб екіпажу, серед яких 17 українців, двоє кримських моряків-11 громадян Індії, Філіппін та Шрі-Ланки, а ще один громадянин Азербайджану.

Танкер був затриманий ВМФ Єгипту через ненавмисного і випадкового входу в територіальні води країни. Морякам був пред’явлений позов за перетин вод Єгипту на 56 млн дол., які повинен заплатити судновласник.

З тих пір власник судна і фрахтувальник вели переговори з флотом Єгипту, щоб звільнити судно і організувати зміну екіпажу.