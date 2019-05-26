На Донеччині загинув український військовий Олександр Пузіков

В зоні ООС внаслідок ворожих обстрілу загинув український військовий Олександр Пузіков.

Чоловік загинув 24 травня під час виконання службового завдання в районі Горлівки. Він був у складі 24 ОШБ «Айдар» 53 ОМБр.

Пузіков народився 1986 року в Нікополі Дніпропетровської області. З 2004 по 2013 роки він проходив військову службу у військовій частині Дніпра, де був водієм, командиром відділення, заступником командира взводу і старшиною роти.

З 2008 по 2009 роки Олександр перебував у складі Українського контингенту в Косово, але після звільнення з військової служби з 2013 по 2016 рік працював в 2 ДПРЧ МНС в Дніпрі старшим водієм.

Відомо, що чоловік повернувся на військову службу під час війни.