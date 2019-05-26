Посол Німеччини розповів, що чекає Росію, якщо вона не відпустить українських моряків

«Україна отримала переконливу дипломатичну перемогу і потужний додатковий міжнародно-правової козир, щоб домогтися якнайшвидшого звільнення наших моряків», — впевнений Мельник.

За його словами, рішення трибуналу ООН несе історичний характер. Також він підкреслив, що у разі невиконання російською стороною вимоги про звільнення полонених, буде просуватися ідея введення нових санкцій проти РФ – гамбурзьких.

Крім того, Мельник закликав уряд Німеччини і, в особливості, главу МЗС Хайко Маасу вимагати від Кремля негайного виконання постанови.