У Житомирській області через дощі затопило будинки

В Житомирській області з-за сильних дощів та підйому рівня ґрунтових вод затопило подвір’я приватних будинків і місцеві дороги.

«В результаті інтенсивних опадів у вигляді дощу та підйому рівня ґрунтових вод протягом останньої доби на території області зареєстровано 6 випадків підтоплення приватних домоволодінь та автодороги», — повідомили рятувальники.

У відомстві зазначили, що в селі Пищов Новоград-Волинського району рятувальники відкачали близько 360 куб. м води з будинків та присадибних ділянок 4 приватних домоволодінь.

Олевський рятувальники відкачали 860 куб. м води з приватного присадибної ділянки в с. Покровське Олевського району і ще 620 куб. м води із затопленої автодороги поблизу смт Білокоровичі того ж району.