Подарунки Путіна: Екс-президента Аргентини судитимуть через корупцію

В Аргентині екс-президента Христину Кіршнер звинувачують в корупції. В ході проведення обшуків у неї виявлені викрадені з архівів історичні документи 200-річної давності. При цьому сама екс-глава держави стверджує, що антикваріат їй подарував президент Росії Володимир Путін. Про це повідомляє «Крим.Реаліі».

Відомо, що слідство вилучило з будинку колишньої високопоставленої чиновниці 94 коробки з документами. Серед них лист аргентинського героя Хосе де Сан-Мартіна, написане в 1835 році, записна книжка президента Аргентини в 1916-1922 і 1928-1930 роках Іполіто Ірігойен. Лист було вкрадено в 1976, а записна книжка – в 1979 році.

Суддя у справі Кіршнер стверджує, що навіть в тому випадку, якщо екс-президент не знала про факт крадіжки раритетів, то не могла не розуміти їх історичної цінності, а значить – мала передати їх державі.

Але обвинувачена стверджує, що це подарунок, зроблений їй Путіним в Москві в березні 2015 року.

Крістіна Кіршнер очолювала Аргентину з 2007 по 2015 рік. Її звинувачують в корупції і злочинній змові з метою відмивання грошей. Свою вину вона заперечує.