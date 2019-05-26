Донька принца Вільяма та Кейт Міддлтон піде до елітної школи: скільки коштує її навчання

Герцоги Кембриджські в очікуванні початку нового навчального року. Все тому, що їхня 4-річна донька Шарлотта вперше піде до школи. Принц Вільям та Кейт Міддлтон вже подбали про вибір навчального закладу.

Як повідомляє People, герцоги Кембриджські вже готують маленьку Шарлотту до школи. Дівчинка з вересня піде у 1 клас однієї з елітних шкіл Лондона – Thomas’s Battersea School. За інформацією ЗМІ, вартість навчання у закладі становить 23 тисячі доларів за рік.

Такий вибір навчального закладу був досить прогнозованим, оскільки там вже навчається син принца Вільяма та Кейт Міддлтон Джордж. Таким чином королівське подружжя, мабуть, подбало, щоб у маленької принцеси Шарлотти була підтримка під час навчання у школі.

Ми дуже раді, що герцог та герцогиня Кембриджські вирішили, щоб принцеса Шарлотта приєдналася до свого старшого брата, принца Джорджа у школі Thomas’s Battersea School. Ми з нетерпінням чекаємо на неї та всіх наших нових учнів у вересні,

– прокоментували представники школи.



Школа, в якій навчаються принц Джордж та принцеса Шарлотта / Money

Вже відомо, що у школі діє балетний гурток. Відтак принцеса Шарлотта, яка полюбляє танцювати, долучиться до нього з перших днів навчання. Дівчинка вже бере приватні уроки в одній зі шкіл танцю в Лондоні, тому з легкістю приступить до занять у Thomas’s Battersea School.

За традицією, у 2017-му, коли принц Джордж йшов до першого класу, зіркова мама не супроводжувала його. Кейт Міддлтон тоді була вагітною, тому через токсикоз не змогла бути присутньою у знаковий для її сина день. Відтак у ЗМІ припускають, що цього разу і принц Вільям, і Кейт Міддлтон супроводжуватимуть маленьку Шарлотту до школи.



Діти принца Вільяма та Кейт Міддлтон / Twitter / @KensingtonRoyal