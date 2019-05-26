Названо три причини розвитку хронічної хвороби нирок

Ниркова недостатність і підвищений ризик небезпечних порушень в організмі впливають на розвиток хронічної хвороби нирок. Про три причини цього захворювання розповіли американські вчені.

Дана недуга дуже небезпечна для людей: вона впливає на появу гіпертонії, проблеми з кістками і анемії. У США в останні роки випадки з хронічною хворобою нирок реєструються все частіше. Наукові співробітники Університету Колорадо провели дослідження і назвали причини цієї хвороби.

Першою з них є поїдання їжі, інфікованої гризунами, і купання в брудній воді. В цьому випадку з’являється великий ризик зараження інфекціями, які завдають потужного удару по нирках.

На думку вчених, застосовувані фермерами пестициди для боротьби з бур’янами чинять токсичну дію на парний орган. Часті епізоди захворювань нирок можуть бути пов’язані зі спекою і глобальним потеплінням, зокрема, робота і життя в умовах високих температур здатні погіршити стан нирок, так як є великим навантаженням на них.