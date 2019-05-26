Найманці обстріляли вулиці селища Верхнеторецкое з гранатометів

З-за обстрілу один будинок згорів, у іншого пошкоджено дах. Ніхто з мирних жителів не постраждав.

Обстріл вівся з станкового протитанкового гранатомета з 18.30 до 20.02 24 травня з боку населеного пункту Пантелеймонівка.

Спостерігачі СЦКК зафіксували, що по вулиці Вишневій в результаті розриву гранат згорів будинок. У іншого будинку на цій же вулиці гранатою було пошкоджено дах. На щастя, під час обстрілу ніхто з мирних жителів не постраждав.

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що російсько-окупаційні війська, нехтуючи всіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя і здоров’я цивільного населення Донбасу і продовжують обстріли населених пунктів в районі проведення операції Об’єднаних сил. У той же час, Українська сторона СЦКК підкреслює, що ЗС РФ свідомо демонструють небажання дотримуватися режиму припинення вогню», — сказано в повідомленні.