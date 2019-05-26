Зеленський відреагував на затримання пікетувальників у Рівному

Президент України Володимир Зеленський відреагував на затримання хлопця і дівчини за пікет проти нього в місті Рівне. Про це він написав на своїй сторінці в facebook.

«З’ясував ситуацію нібито про затримання хлопця і дівчини, які влаштували протест проти мене в Рівному. Ніякого затримання не було, але правоохоронці могли діяти м’якше. У поліції проведуть службову перевірку», — написав він.

Президент України закликав МВС «не приймати заходи проти політичних протестуючих, якщо люди не порушують правопорядок».

«Критики не боюся», — резюмував він.

У МВС повідомили, що призначив перевірку начальник поліції області. У поліції зазначили, що прокуратура провела перевірку складених на протестувальників протоколів і не виявила порушень.

Нагадаємо, 25 травня в центрі Рівного двоє молодих людей влаштували пікет з приводу імпічменту Володимира Зеленського. Співробітники поліції забрали 16-річну дівчину і 20-річного хлопця у відділення поліції для того, щоб скласти адміністративний протокол.